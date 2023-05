Becali: "Bibisco" e bun ca e inalt si gratis

Finantatorul Stelei, Gigi Becali, a spus, luni, ca atacantul Krum Bibishkov, pe care el l-a poreclit "Bibisco", e bun deoarece e inalt si vine liber de contract.

"Mi-au zis ca 'Bibisco' are 1.96 si am inteles ca vine liber de contract. Are salariu 120.00 de euro, se incadreaza." a mai declarat Becali la INFO PRO.

Steaua a realizat, duminica seara, cel de-al doilea transfer din aceasta vara, achizitionandu-l pe bulgarul Krum Bibishkov.

Atacatul bulgar a venit din postura de jucator liber de contract, dupa ce angajamentul sau cu Litex Loveci a expirat pe 30 iunie.

Primul transfer al "ros-albastrilor" in aceasta vara a fost mijlocasul polonez Rafal Grzelak, adus sub forma de imprumut de la gruparea elena Skoda Xanthi.