Becali continua curatenia la Steaua: "Fara ciurucuri"

Patronul Gigi Becali este hotarat sa elimine "ciurucurile" de la Steaua in aceasta pauza de iarna.

Dupa ce a anuntat ca vrea sa scape cu orice pret de Tibi Balan, latifundiarul din Pipera le arata usa altor doi jucatori, Martinovici si Rocha.

"Nu mai vreau ciurucuri la Steaua si de acum ma gandesc foarte bine cand fac transferuri. Cu greu am curatat echipa. Acum ii mai am pe Balan, Martinovici si Rocha si am curatat terenul", a declarat Becali la Digi Sport.

Becali, disperat sa scape de un jucator

Doar doua transferuri a facut Steaua pana acum in aceasta iarna, Iancu, de la Viitorul Constanta, si Tatu care a revenit la echipa.

C.F.