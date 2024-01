Becali il regreta pe Pepe Moreno si vrea sa scape de Neaga

Gigi Becali este total nemultumit de brazilianul Arthuro si spune ca regreta enorm ca s-a "zgarcit" in vara cand nu l-a transferat pe Pepe Moreno. Chiar si asa, Becali este disperat sa scape de idolul fanilor, Adrian Neaga.

Steaua trebuia sa plateasca 1.5 milioane de dolari in vara pentru achizitionarea definitiva a lui Pepe Moreno, insa Gigi Becali nu a vrut sa ofere mai mult de 1 milion de dolari, astfel ca intreaga mutare a cazut.

In Ghencea a sosit brazilianul Arthuro, din liga a doua spaniola, pentru 1 milion de dolari. Acesta s-a dovedit a fi un esec total, marcand doar un singur gol in cele 11 meciuri disputate in tricoul "ros-albastrilor".

"Ce prostie mare am facut ca nu l-am cumparat in vara pe Pepe de la Independiente! De abia acum realizez, cand vad ce varfuri avem in lot. Mai bine le dadeam argentinienilor un milion si jumatate de dolari, atat cat cereau pe el, iar acum aveam si noi un atac ca lumea", a declarat Becali, conform GSP.

Pepe Moreno a evoluat timp de sase luni la Steaua, perioada in care a marcat de 5 ori in 14 meciuri.