Becali isi lauda jucatorii

Duminica, 31 Iulie 2011, ora 18:47
1096 citiri
Becali isi lauda jucatorii

Gigi Becali, finantatorul Stelei, nu mai conteneste cu laudele la adresa propriilor jucatori, chiar daca echipa nu a impresionat deloc in primele doua etape.

Latifundiarul sustine ca are cel mai bun lot din tara si ii da exemplu pe Radut, Tanase si Mihai Costea.

"I-am chemat la mine pe Radut, Mihai Costea si Tanase. Au venit si le-am zis: "ia stati, ma, jos aici. Tu ai costat 1.5 milioane pe 50% (n.r Cristi Tanase), tu, 1.1 pe 60% (n.r. Mihai Costea), deci tot atat, tu 800 de mii (n.r. Mihai Radut). Voi, astia trei, valorati 6 milioane opt sute de mii". L-am intrebat pe Mihai (n.r. MM Stoica). Zi-mi tu o echipa care are trei jucatori ca astia: Tanase, Radut si Costea. Astia trei, nici nu mai spun de ceilati. Spuneti-mi voi o alta echipa care are trei valori ca ei", a spus Gigi Becali.

Altfel, Steaua intalneste gruparea CS Mioveni in etapa a doua a Ligii I, partida transmisa in format LIVE Score pe site-ul Ziare.com.

M.D.

Senator PSD, gând la gând cu AUR. Solicită audierea ministrului Mediului invocând aceleași motive ca în moțiunea de cenzură depusă de partidul condus de George Simion
Senator PSD, gând la gând cu AUR. Solicită audierea ministrului Mediului invocând aceleași motive ca în moțiunea de cenzură depusă de partidul condus de George Simion
Senatorul PSD Daniel Zamfir a cerut audierea ministrului Mediului, Diana Buzoianu, în Comisia Economică a Senatului, după ce aceasta a refuzat să dea avize de mediu pentru hidrocentrale,...
Ministrul Agriculturii a descoperit de ce crește deficitul: Oamenii mănâncă avocado. "Dacă nu vrem să mâncăm roșii cu brânză de la țăranii români..."
Ministrul Agriculturii a descoperit de ce crește deficitul: Oamenii mănâncă avocado. "Dacă nu vrem să mâncăm roșii cu brânză de la țăranii români..."
Avocado a devenit principalul produs la importurile de fructe şi legume, iar importurile de produse lactate precum mozzarella rămân semnificative, potrivit informaţiilor prezentate de ministrul...
#Becali lauda jucatori, #Gigi becali Steaua, #becali jucatori Steaua , #Steaua
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lovitura de proportii: si-au demis antrenorul la miezul noptii si au batut palma cu Jose Mourinho
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gigi Becali a devenit viral pe internet! A scos teancul de bani la un liceu din Bucuresti

Ep. 130 - Călin Georgescu - 6 capete de acuzare!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Victorie splendidă pentru jucătoarea din România! Urmează confruntarea cu Iga Swiatek
  2. Reportaj superb realizat de italieni la Amsterdam: pe urmele românului Cristi Chivu, "un războinic elegant" care a stăpânit un vestiar "greu"
  3. Jose Mourinho va fi noul antrenor al echipei Benfica Lisabona, anunță televiziunea portugheză
  4. Marius Șumudică îl distruge pe antrenorul CFR-ului: "Trei momente șocante, îi zbura peruca aia"
  5. Retragere anunțată de Aryna Sabalenka după triumful de la US Open
  6. Cum s-a încheiat parcursul României la Campionatul Mondial: naționala noastră a revenit la un turneu final după 43 de ani
  7. Reghecampf, nopți albe în Sudan, "stropite" cu băutură: "Jucătorii au fost șocați când au văzut ce face antrenorul"
  8. Au aruncat cu vată în Blănuță! Atacantul adus din România are viață grea la Dinamo Kiev
  9. CFR Cluj a adus încă un jucător! Mijlocașul brazilian a semnat cu echipa din Gruia
  10. Șoc după primele meciuri din Liga Campionilor: o mare echipă și-a dat afară antrenorul și îl vrea pe Mourinho