Becali isi lauda jucatorii

Gigi Becali, finantatorul Stelei, nu mai conteneste cu laudele la adresa propriilor jucatori, chiar daca echipa nu a impresionat deloc in primele doua etape.

Latifundiarul sustine ca are cel mai bun lot din tara si ii da exemplu pe Radut, Tanase si Mihai Costea.

"I-am chemat la mine pe Radut, Mihai Costea si Tanase. Au venit si le-am zis: "ia stati, ma, jos aici. Tu ai costat 1.5 milioane pe 50% (n.r Cristi Tanase), tu, 1.1 pe 60% (n.r. Mihai Costea), deci tot atat, tu 800 de mii (n.r. Mihai Radut). Voi, astia trei, valorati 6 milioane opt sute de mii". L-am intrebat pe Mihai (n.r. MM Stoica). Zi-mi tu o echipa care are trei jucatori ca astia: Tanase, Radut si Costea. Astia trei, nici nu mai spun de ceilati. Spuneti-mi voi o alta echipa care are trei valori ca ei", a spus Gigi Becali.

Altfel, Steaua intalneste gruparea CS Mioveni in etapa a doua a Ligii I, partida transmisa in format LIVE Score pe site-ul Ziare.com.

M.D.

Ads