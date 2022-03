Becali: Liga Campionilor este interzisa cainilor

Patronul Stelei, Gigi Becali, sustine ca rivalii din Stefan cel Mare nu vor juca in sezonul urmator al Ligii Campionilor si ca va face tot posibilul ca acest lucru sa nu se intample.

"Dinamo are fata de Liga Campionilor, dar nu va juca acolo. Liga Campionilor este interzisa cainilor. O sa ii batem noi in meciul direct, iar in ultima etapa, cand vom juca cu Unirea Urziceni...", a spus Gigi Becali.

Salvarea dinamovistilor ar putea veni de la Vasile Turcu, cel care a sustinut ca este dispus sa fluture fularele Stelei pentru ca "ros-albastrii" sa nu faca blat cu Unirea Urzicein in ultima etapa.

"Eu, daca Dinamo are nevoie de ajutorul Stelei, pentru interesul clubului, iau doua fulare cu Steaua la meciul cu Urziceni din meciul din ultima etapa si ii duc si valiza Gucci lui Gigi", a explicat Turcu.