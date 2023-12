Becali loveste in mandria lui Muresan

Dupa ce in urma cu doar cateva zile presedintele CFR-ului, Iuliu Muresan, declara ca are cel mai tare lot din tara si cu cei mai multi jucatori atat la selectionata Romaniei cat si la reprezentativele altor tari, finantatorul ros-albastrilor, Gigi Becali, spune sec: "Vom avea 10 jucatori de nationala, nu ca CFR".

"Eu v-am spus ca o sa fac transferuri importante. Doi dintre ei sunt de echipa nationala. Noi nu luam jucatori de liga a 2a. CFR sa nu vorbeasca de noi. Ei nu au nici un jucator de echipa nationala, in tot lotul lor. Steaua va avea 9 - 10 jucatori de nationala. Eu nu sunt adeptul jucatorilor straini, dar nu aveam atacanti si nu aveam pe cine sa luam", a declarat Becali pentru Prosport.

Pana la proba contrarie, Muresan pare sa fie cel indreptatit, aflandu-se in prezent pe locul 1 in liga lui Mitica, la 8 puncte in fata Stelei.

Cristi Gnaticov

Ads