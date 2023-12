Becali: Paszkany vrea sa retrogradeze Steaua

Patronul celor de la CFR Cluj, Arpad Paszkany, vrea sa retroradeze Steaua, afirma Gigi Becali.

"Pericolul este ca Steaua sa retrogradeze, in cazul in care Curtea Suprema va da o decizie care sa spuna ca premierea este mita. Este o decizie venita de la Cluj, pe care Paszkany o vrea. DNA nu isi da seama in ce intra", a spus Gigi Becali la GSP TV.

Finantatorul Stelei a mentionat ca in spatele dosarului "Valiza" se afla chiar patronul echipei CFR Cluj, Arpad Paszkany.

"Arpad Paszkany vrea ca 1907 al lui sa ia titlul si sa retrogradeze Steaua. Sunt niste substraturi pe care voi nu le intelegeti. El a pus chiar si in imn versul "De noi nimeni nu se atinge"", a adaugat Becali.

In ultima etapa a sezonului 2007/2008, Becali a trimis la Cluj o valiza cu 1.7 milioane de euro, care urma sa ajunga la jucatorii Universitatii, daca acestia reuseau sa incurce CFR-ul.

