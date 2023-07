Becali taie in carne vie dupa infrangerea de la Piatra Neamt

Gigi Becali si-a desfiintat jucatorii la finalul meciului cu Ceahlaul Piatra Neamt, pe care Steaua l-a pierdut cu 0-1.

"Daca n-ai atacant, nu poti juca fotbal. Am avut doi mascarici in fata, adversarilor nu le-a fost teama! Au fost doi pacalici, fratii Costea, au fost de rasul lumii, parca au uitat fotbalul! De cand a venit Florin, nu mai joaca nici Mihai, l-a stricat! Pe Florin Costea de ce sa-l mai tin, daca a ratat singur cu portarul?

Pe fratii Costea ii dau inapoi, sa-i ia Mititelu, sa joace fotbal cu ei la Craiova. Din iarna, imi iau doi atacanti, la revedere cu fratii Costea, o sa stea numai in tribuna. Tatarusanu doarme in poarta, iar lui Galamaz ii e frica sa atace, joaca la alibi. Si Galamaz la fel, e la al doilea meci in care ne curata", a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Steaua a inregistrat inca un rezultat umilitor, fiind infranta la Piatra Neamt, scor 0-1, de Ceahlaul, cea mai slaba echipa din Liga 1 in meciurile de pe teren propriu.

Dupa acest rezultat rusinos, Steaua a ajuns pe locul 8 in Liga 1, cu 22 de puncte, zece mai putin decat liderul Dinamo.

C.M.