Becali: Vand Steaua, daca nu luam doua titluri in urmatorii patru ani

Gigi Becali va vinde Steaua daca gruparea din Bulevardul Ghencea nu va castiga titlul de cel putin doua ori in urmatorii patru ani.

"Promit ca in urmatorii patru ani vom lua titlul de cel putin doua ori. Daca nu va fi asa, vand Steaua", a spus Becali la Sport.ro.

Steaua n-a mai castigat titlul din 2006, cand antrenor era Cosmin Olaroiu.

Cu Gigi Becali patron, gruparea "ros-albastra" are doua titluri cucerite: in 2005 si in 2006.

In actualul sezon al Ligii I, dupa 29 de etape, "ros-albastrii" ocupa pozitia a 3-a in clasament, la 6 puncte distanta de prima clasata, CFR Cluj.

I.G.

