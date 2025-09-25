Becali vrea titlul la "masa verde": Intervine UEFA, se judeca in doua zile

Gigi Becali nu a renuntat la intentia de a solicita titlul la "masa verde" si anunta ca memoriul FCSB la Tribunalul de la Lausanne va fi depus in data de 6 iunie.

Latifundiarul spune ca UEFA va solicita instantei sportive sa judece cazul in regim de urgenta, astfel ca o decizie ar putea fi luata rapid.

"Ei (FRF si LPF - n.red.) au gresit doi ani, nu au citit regulamentele, noi o sa mergem acum la judecata. Avocatul mi-a spus ca nu avem cum sa pierdem pentru ca nu exista nicio virgula impotriva noastra. Este atat de clar, incat o sa dureze foarte putin pana o sa ne dea dreptate, asa mi-a zis. Liga si FRF si-au dat acordul si va fi omologat pana pe 5 iunie clasamentul. Noi pe 6 mergem la TAS. Intervine UEFA si judeca in doua zile, pentru ca pe 14 e tragerea la sorti", a spus Becali la DigiSport.

FCSB si Viitorul au incheiat campionatul la egalitate de puncte, echipa lui Hagi fiind desemnata campioana datorita rezultatelor directe din play-off mai bune.

Becali sustine ca regulamentul nu prevede ca departajarea sa se faca in urma meciurilor directe din play-off si solicita sa fie luate in considerare duelurile din intreg campionatul, caz in care FCSB este avantajata.

Ads