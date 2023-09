Cum l-a cucerit Chipciu pe Gigi Becali

Alexandru Chipciu, mijlocasul celor de la FC Brasov, este foarte aproape de un transfer la Steaua dupa ce l-a cucerit pe patronul "ros-albastrilor", Gigi Becali.

Latifundiarul a fost extrem de impresionat de tanarul international roman, cu care a negociat recent.

"Chipciu n-are cum sa ajunga in alta parte. Am vorbit eu cu baiatul, mi-a zis ca el si toti cei din familia lui sunt stelisti. Mi-a spus ca toti sufera cand pierde Steaua, cum sa ajunga in alta parte?!

Mi-a placut cand am vorbit cu el. Gandeste foarte bine, mi-a spus ca el vrea sa ajunga la Steaua, sa creasca, sa joace la un nivel inalt. Chiar m-a impresionat sa gandeasca asa un pusti de varsta lui", a marturisit Becali.

In schimbul jucatorului cotat la un milion de euro, finantatorul Stelei ofera insa doar 200.000 de euro.

