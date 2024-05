De necrezut! Gigi Becali, acuzat ca a concediat un antrenor din Liga 1: Dati-l afara!

Gigi Becali, finantatorul celor de la Steaua, este acuzat ca a stat in spatele demiterii antrenorului celor de la FC Voluntari, Ionel Ganea.

Chiar presedintele ilfovenilor, Dumitru Dragomir, a recunoscut ca Becali a fost cel care a insistat pentru concedierea antrenorului.

"Corleone" sustine ca mai multi membri ai familiei lui Becali au putere de decizie in cadrul clubului FC Voluntari, iar cand stelistul le-a transmis ca Ganea trebuie dat afara, acestia s-au conformat.

"Consiliul de Administratie a hotarat demiterea antrenorului. Eu nu prea am fost de acord, dar ei dau banii. Daca scapam, e un soc bun, dar nu, e un soc prost. Am inceput bine campionatul cu Ganea, dar am terminat prost. Dar el nu are nicio vina. I s-au reprosat rezultatele.

N-am putut sa evit demiterea lui. Va ramane Dinu Todoran principal si profesorul Mircea Radulescu, el are licenta Pro. Pe Ganea eu l-am adus, dar acum o sa ma bag mai putin, pentru ca e greu de lucrat in noile conditii. Avem un lot destul de subtire, stam in 3-4 jucatori. de la Steaua am luat niste rezerve care nu sunt nici de divizia B. Noi am folosit 46 de jucatori in acest sezon, iar Craiova are 14 jucatori mari si lati. Si au jucat de au rupt pamantul, iar noi nici n-am stat in ghete.

Ads

Nu inteleg de ce dupa ce Ganea s-a certat cu niste jucatori de acolo a inceput dezastrul. Pana atunci totul a fost bine. Gigi Becali a influentat darea afara a lui Ganea, va spun precis asta. Rudele lui Gigi sunt in jurul echipei, cuvantul lui are mare influenta. Ganea a vorbit urat de el la un moment dat si Gigi Becali nu l-a uitat. A fost la discutii si cand eu intorsesem situatia, Gigi a zis: Dati-l afara!. Si ceilalti: Afara cu el!", a dezvaluit Dragomir la Dolce Sport.

Chiar primarul orasului Voluntari, Florentin Pandele, este finul lui Gigi Becali.

Ads