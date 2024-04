Fotbalul romanesc in presa engleza: Becali, Niculae si cel mai batran jucator

Fotbalul romanesc continua sa ii uimeasca pe jurnalistii britanici, acestia avand articole periodice referitoare la "sportul rege" din tara noastra.

Vedetele rubricii "Said & Done" din cel mai recent numar al publicatiei The Guardian sunt finantatorii de la Steaua si Astra Giurgiu, Gigi Becali si Ioan Niculae, precum si cel mai batran jucator din lume, Pompiliu Barbu.

Iata ce scriu britanicii despre cei trei:

- Patronul Astrei, Ioan Niculae, si-a revizuit declaratii prin care si-a atacat jucatorii luna trecuta, cand a spus ca acestia "au facut in pantaloni de frica". Noul sau verdict este ca fotbalistii sunt "imbecili incapabili si impotenti". De asemenea, el a anuntat ca va face toate schimbarile la echipa.

- Patronul Stelei, Gigi Becali, a reactionat dupa ce un fan i-a sculptat un bust din marmura si a calatorit opt ore pentru a i-l aduce: "Nu imi place. Nu seamana cu mine. Trebuie sa mai lucrezi la el!"

- Veteranul celor de la Colibasi, Pompiliu Barbu, in varsta de 65 de ani, e gata sa renunte la fotbal pentru ca vrea sa castige bani. "Am incercat, dar nu ajung nicaieri in sportul asta. E timpul sa imi gasesc un loc de munca. Din fotbal nu pot sa fac bani, nici macar un leu."

Gigi Becali si Ioan Niculae sunt prezente aproape permanente in rubriga "Said & Done", jurnalistii britanici fiind socati de actiunile celor doi excentrici finantatori de club.

M.D.