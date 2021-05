Gigi Becali, investitie imobiliara mare. Unde va fugi patronul FCSB din Bucuresti pentru a se relaxa EXCLUSIV

Latifundiarul din Pipera si-a mai construit o casa, unde vrea sa se bronzeze in zilele caduroase de vara.Becali a investit cateva sute de mii de euro intr-o vila la marginea orasului Constanta, pe drumul ce duce spre localitatea Ovidiu.Casa este peste strada de locul unde stau socrii lui, iar patronul FCSB a fost cel care s-a ocupat direct de constructie.Conform surselor Ziare.com, Gigi Belica s-a interesat de mersul lucrurilor, mergand des la Constanta.Orasul de la malul Marii Negre este un loc aparte pentru fetele miliardarului, care si-au petrecut o parte din copilarie la bunicii din partea mamei. Gigi Becali mai are un loc drag in judetul Valcea, langa o manastire, unde merge des cu Ionut Lutu si Alexandru Tudor, pentru a se linisti. Acolo, si-a cumparat cateva sute de oi si a facut un lacas de cult.Conform apropiatilor, patronul FCSB are de gand se mute definitiv in Oltenia, la batrenete.