Latifundiarul din Pipera a anuntat cum le-a pus la pamant pe rivalele din Romania, Dinamo si Rapid "Cand am intrat in fotbal, au zis ca ii intereseaza doar Rapid si Dinamo . Pe Rapid am distrus-o, e zero. Pe Dinamo am distrus-o, faliment. Le-am facut pofta. Asa au zis suporterii, ca nu ii intereseaza campionatul, nimic. Doar Rapid si Dinamo. Le-am facut pofta, asa ca le-am inchis gura", a spus Gigi Becali la ProX Gigi Becali nu a mai castigat titlul in Liga din 2015.