Continua scandalul intre FCSB si Steaua! Ce zice Gigi Becali despre echipa Armatei

""Cine cunoaste dreptul, intelege ce s-a intamplat. Instanta raspunde la ceea ce ceri. Noi nu am cerut nimic, CSA a cerut sa se recunoasca palmaresul pana in 2003. Instanta a zis ca din 1998, ei nu mai au calitate procesuala.Ei au avut palmaresul pana in 1998, iar din acel an nu-l mai au. Instanta nu zice ca e la FCSB pentru ca noi nu am cerut asta. Instanta nu poate sa raspunda la ceva ce nu ceri, noi n-am cerut. E clar ca e undeva palmaresul, la Asociatie, care l-a dat la FCSB Pai l-au dat, nu l-au dat? Daca instanta le spunea lor ca au palmaresul pana in 2003, ei spuneau ca noi suntem continuatori. Instanta spune ca din 1998, CSA nu mai poate cere nimic. Ei au inchis fotbalul in 1998.Daca cineva s-a nascut acum doi ani, poate sa aiba 100 de ani? Legea spune clar acum, ei nu mai pot cere palmaresul dupa 1998. Punct! I-a distrus! Daca ei zic ca au dreptate, sa nu mai faca recurs.Noi nu mai facem, suntem multumiti. Daca solutia le convine, ar trebuie sa nu faca recurs. Daca tu din 1998 nu mai poti cere palmaresul Stelei, cum sa mai ceri prejudiciu din 2003 incoace? Ei din 1998 nu se mai pot lega, in fotbal, de numele Steaua ", a spus Becali, potrivit digisport.ro.Clubul Sportiv al Armatei Steaua ramane cu palmaresul echipei de fotbal din perioada 1947 si pana in 1998 si pierde perioada cuprinsa intre 1998, cand sectia de fotbal s-a desprins de CSA, si 2003, cand formatia a fost preluata de Gigi Becali , se arata intr-o hotarare, publicata luni, a Curtii de Apel Bucuresti. Decizia nu este definitiva.Intr-unul dintre litigiile cu FCSB, CSA Steaua a castigat, anul trecut, in prima instanta, palmaresul pana in 2003, dar gruparea lui Gigi Becali a contestat decizia.In perioada 1998-2003, Steaua a castigat un titlu de campioana, in 2001, un trofeu al Cupei Romaniei, in 1999, si unul al Supercupei Romaniei, in 1998.