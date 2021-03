"Nu am furat echipa." Cum a luat Gigi Becali clubul Steaua in anii 2000

Patronul FCSB este suparat ca i-a fost luat numele echipei si i se cer despagubiri de milioane de euro.Acum, omul de afaceri din Pipera vrea sa se razbune pe Steaua si cu echipa a doua a FCSB-ului s-o invinga in Liga 3."Am platit 2 milioane de euro impozit numai pt stadion ca am inchiriat, plus inchirierea stadionul 2-3 milioaneNu am furat echipa, ei mi-au dat-o. Au facut adunare acolo, ei au dat-o, eu nu am furat nimic. Nu aveau bani, ei au venit la mine sa-mi dea echipa.Ce cauta Armata la fotbal? Castig procesul si-i trimit la amatori", a spus patronul FCSB la Digisport.In 2000, Gigi Becali a investit primii bani la Steaua CITESTE SI: