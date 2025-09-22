Gigi Becali, dupa ce Hagi s-a declarat dezgustat de comportamentul lui: Are dreptate, nu ma cert cu el

Vineri, 26 Mai 2017, ora 17:28
5938 citiri
Gigi Becali, dupa ce Hagi s-a declarat dezgustat de comportamentul lui: Are dreptate, nu ma cert cu el
Foto: Hepta

Gigi Becali a reactionat dupa ce nasul sau de cununie, Gica Hagi, s-a declarat dezgustat de comportamentul sau.

Patronul FCSB sustine ca Hagi are dreptate si ca nu vrea sa se certe cu el, el solicitand doar judecarea regulamentului in baza caruia s-a facut departajarea la final de play-out.

"Am citit comunicatul celor de la Viitorul. Nu dau un raspuns, nu ii raspund lui Gica. Fix are dreptate el, gata, nu ma mai cert cu el nici daca nu are dreptate. Eu nu ma cert cu el acum, cer doar judecata, am dreptul s-o cer. O sa fie suparat o vreme daca e, apoi gata. Daca o sa castig la TAS nu are de ce sa fie suparat. Daca va castiga el eu sunt primul care il felicita", a spus Becali, citat de Sport.ro.

Acesta a continuat sustinand ca decizia FRF de a nu omologa acum clasamentul play-off-ului nu incurca demersul FCSB de a ataca atribuirea titlului de campioana Viitorului.

"Oricum aveam doua saptamani, dupa cum s-a facut programul de catre avocat, erau doua saptamani mai devreme. Erau apoi inca doua saptamani cu pozitia ca exista litigiul pe rol si se pot schimba echipele dupa aia. Nu ne incurca cu nimic decizia de azi. E adevarat, era o saptamana mai devreme. Daca asa au considerat... nu pot sa spun ceva pe ce nu am studiat. Nu am citit. E posibil sa fie nestatutar si inseamna ca ei incalcau legea. Si atunci ei asa au facut. Nu am studiat inca, sa imi dau seama daca puteau lua o decizie. Daca ei asa au hotarat, nu am nicio problema.

A spus avocata ca nu conteaza, nu e un precedent, e o situatie. Iar daca noi nu ne-am confruntat cu precedentul si nu am avut de suferit pe treaba asta... nu inseamna ca, daca o lege e gresita, trebuie sa ramanem in greseala. Asta e scris in regulament, ca hotararile Comitetului Executiv se pot ataca numai la TAS. Nu poti sa mergi la Comisie, fiindca Comitetul Executiv a numit acea comisie", a mai spus Becali la DigiSport.

FCSB si Viitorul se afla intr-o disputa directa dupa ce echipa lui Becali a anuntat ca vrea sa conteste titlul castigat de trupa lui Hagi.

#Becali Hagi scandal, #Becali Hagi Liga 1 titlu, #Viitorul Campioana Liga 1 , #Steaua
Comentarii
Poza GERONIMO77
GERONIMO77
rank 1
io ma intreb ce o fi in mintea lu nevasta-sa si a celor 2 fete ale
lu nea gigi ?! gigi(si toti milionarii care ati mizat pe rosu,nu pe portocaliu),luati-va tata zboru spre... Vezi tot
Poza tasuca
tasuca
rank 1
Oare-l Mai ia regele la academie pe razboinicul luminii ?
Eu nu cred, cred ca-l lasa in chip lati-fundiar la Jilava Vezi tot
Vezi toate comentariile (9) Adaugă comentariu
