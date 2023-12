Gigi Becali exulta: Am jucatori de mare clasa!

Gigi Becali este in culmea fericirii dupa ce Steaua a castigat meciul de la Cluj si s-a apropiat la sase puncte de liderul Dinamo.

"Sunt fericit! Normal, daca eram putini mai atenti, aveam 2-0 pana la pauza. Am tinut de rezultat si ne-am retras. Pe Universitatea nu trebuie sa-i lasi sa joace. Ne-am retras si daca i-am lasat au driblat si am avut emotii pe final.

Forta noastra s-a demonstrat in prima repriza si pana in minutul 65. De abia acum putem sa speram la titlu. Urmatoarele patru meciuri e normal sa le castigam. Cu ele putem sa ajungem pe primul loc. Sigur pe doi ajungi pentru ca joaca intre ele", a declarat Gigi Becali la GSP TV.

Finantatorul "ros-albastrilor" si-a laudat apoi jucatorii, Chiriches si Chipciu fiind principalii remarcati.

"M-am atacat cand am vazut accidentarile, dar pana la urma am zis ca le-a facut Dumnezeu schimbarile. Fara Chiriches in centru nu mai e asa siguranta. In locul lui Ilie, il bagam pe Iliev in dreapta. Pe Chiriches si atacant daca-l bagi, iti joaca si acolo pentru ca e fotbalist de mare clasa.

Chipciu m-a incantat. E fotbalist de mare clasa si el! Mare clasa! Toata echipa a jucat binisor, si Tatu s-a remarcat, dar Chipciu a fost singurul care m-a impresionat. Rusescu s-a batut pe acolo, el nu prea face asa ceva. In prima repriza a cam dormit, dar in a doua s-a batut", a mai spus Becali.

Steaua castiga dramatic la Cluj

