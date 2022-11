Gigi Becali: Fara mine, Steaua ar fi retrogradat!

Gigi Becali sustine ca Steaua ar fi retrogradat in esalonul secund daca nu ar fi preluat el echipa in 2003.

"Cand am ajuns eu la Steaua, jocurile erau facute. Echipa trebuia sa retrogradeze, dar atunci a aparut Piturca. El a pus piciorul in prag pentru ca Steaua era batjocorita de arbitri.

Erau anumite interese, dar am luat echipa de pe locul 13 si am terminat pe 3. Al doilea an am facut transferuri scumpe si am luat campionatul!", a declarat Gigi Becali la GSP TV.

Dupa noua ani la carma Stelei, latifundiarul din Pipera declara eliminarea din semifinala UEFA cu Middlesbrough reprezinta cea mai mare deceptie.

"Si acum cand ma uit la imaginile cu mine dupa meciul din Anglia, imi dau seama cat am suferit. Am jucat totusi o semifinala, anul asta sper ca va fi finala, deoarece am o echipa mult mai puternica!", a incheiat Becali.

"Domnia" lui Gigi Becali la Steaua. Ce a realizat in 9 ani?

Gigi Becali a "aniversat", luni, implinirea a 9 ani de cand a preluat, mai mult sau mai putin legal, controlul total asupra celui mai iubit club de fotbal din Romania, Steaua Bucuresti.

C.F.

