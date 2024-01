Gigi Becali, noi declaratii despre acuzatiile de blat la adresa lui Hagi: Cum sa faca blat vreodata?

Gigi Becali a revenit cu noi declaratii despre acuzatiile de blat care i se aduc lui Gica Hagi.

Daca dupa partida cu Astra finantatorul FCSB sustinea ca a primit mesaje de la jucatori care i-au transmis ca a fost un "blat ordinar", Becali si-a schimbat acum radical mesajul.

"Eu am spus asa, Gica, chiar daca i se da Liga Campionilor, daca i se da un miliard de euro, nu face blat. Gica stie ca nu pot sa zic niciodata ceva impotriva lui. Si daca vreodata nu are dreptate, eu zic ca el are dreptate. M-am certat o data cu el, nu mai vreau. Orice ar zice el, zic ca el, ca e nasul meu. Omul e suparat, are dreptate omul. A bagat atatia bani, a pus atata suflet. Cum sa faca Hagi blat vreodata? Are ambitie sa ia campionatul, ar da ani din viata lui din ambitie, ca sa fie cel mai bun.

Eu, cand am fost la baza si am avut scandalul pe care l-am avut, am spus: Meme, scrii telefonul meu pe tabla, orice problema aveti de acum incolo, ma sunati pe mine. Am primit doua SMS-uri: Blat ordinar. Am dat telefon si le-am spus: Voi sunteti nebuni, nu se mai face asa ceva! Eu am reprodus ce am vorbit eu. Ce sa dezvolt eu, am zis ca nu exista asa ceva!", a spus Becali la DigiSport.

Dupa ce Viitorul a reusit sa invinga Astra in play-off-ul Ligii 1 unii dintre ziaristii de sport au insinuat ca giurgiuvenii au cedat patida.

S-a speculat ca ar fi fost o reciprocitate dupa ce Astra s-a impus categoric in fata Viitorului in Cupa, pierzand apoi la fel de clar meciul din campionat.

Recent, Gica Hagi a anuntat ca se gandeste chiar sa iasa din fotbal din cauza acestor acuzatii nefondate.

