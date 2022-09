Gigi Becali nu mai baga Steaua in insolventa

Gigi Becali s-a razgandit si nu mai ameninta cu insolventa Stelei in cazul ratarii calificarii in grupele cupelor europene.

Latifundiarul sustine ca are suficienti bani pentru a finanta clubul.

"Nu pot sa renunt la Steaua. Am obligatie sfanta sa tin Steaua pentru ca mi-a dat Dumnezeu bani. N-am probleme cu banii, eu mai zic asa, sa ma joc, dar nu am. Pot sa tin usor Steaua", a spus Becali, citat de gsp.ro.

Pana acum, omul de afaceri sustinea ca va apela la insolventa daca Steaua nu se va califica in grupele cupelor europene pentru ca nu vrea sa "riste banii familiei".

Cu toate acestea, in ultimii ani el nu a mai imprumutat echipa, aceasta reusind sa se autofinanteze.

Mai mult, Becali a scos din conturile clubului multe milioane de euro, bani pe care ii imprumutase Stelei.

In aceasta vara, Steaua a incasat in jur de 5 milioane de euro din transferurile lui Chipciu si Varela, cheltuind in schimb doar 400 de mii de euro pentru achizitii.

Ads