Golgheterul Stelei il pune la punct pe Gigi Becali

Golgheterul Stelei din acest sezon, Bogdan Stancu, a prins tot mai mult curaj si ii raspunde patronului Gigi Becali cu fiecare ocazie.

"Motanul" ii transmite acum latifundiarului ca trebuie sa taca, sa nu il mai laude dupa meciurile bune si sa nu-i mai critice coechipierii.

"Pe mine nu ma afecteaza cand ma critica. Sincer, ma ambitioneaza, nu ma afecteaza in niciun fel... Dar sa stiti ca in vestiar sunt jucatori mai sensibili, care sunt afectati dupa ce sunt criticati...

Sincer, nu prea am vrut sa mai aud laude din partea dansului, mai bine sa ma lase in pace, sa imi fac eu treaba. Stiu eu mai bine ce am de facut. Iti dai seama ca si eu ma oftic cand nu imi iese jocul, dar se mai intampla sa nu iasa intr-o zi", a spus Stancu pentru ProSport.

Bogdan Stancu a luat pozitie recent si fata de schimbarile dese de antrenori de la Steaua, transmitandu-i patronului ca echipa are nevioe de liniste si stabilitate.

Curajul golgheterului Stelei de a-l pune la punct pe Becali este de dat de constientizarea faptului ca seful din Ghencea nu isi permite sa pedepseasca cel mai bun jucator din lot si fotbalistul ce are cea mai mare cota in strainanate.

Bogdan Stancu, atac la adresa lui Gigi Becali

Un alt atu al "Motanului" este ca jumatate din drepturile sale federative sunt in posesia impresarilor Victor si Ioan Becali, cei doi avand tot interesul ca Stancu sa joace la Steaua, pentru a putea fi vandut in vara.