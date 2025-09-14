Mesajul englezilor pentru Becali: "Jail for Gigi"

Autor: Marius Doroftei - Editor Ziare.com
Vineri, 08 Martie 2013, ora 16:39
3941 citiri
Mesajul englezilor pentru Becali: "Jail for Gigi"

Finantatorul Stelei, Gigi Becali, nu mai are probleme cu fanii "ros-albastrilor" din tara, insa cei de peste hotare nu au renuntat la actiunile de protest si, periodic, ii reamintesc deputatului care este pozitia lor.

In partea secunda a meciului dintre Steaua si Chelsea, disputat joi seara pe National Arena, in sectorul ocupat de suporterii eglezi si-a facut aparitia un banner cel putin inedit.

Este vorba despre o pansa alba pe care era scris simplu "Jail 4 JiJi", adica inchisoare pentru Gigi, aluzie la recenta condamnare primita de latifundiar, dar si la cele doua dosare in care asteapta verdictul acesta.

Nu, nu fanii britanici au ales sa-l "intepe" astfel pe omologul lui Abramovici, ci un roman, stelist cu state vechi.

Respectivul este stabilit in Anglia de ani buni, are o cariera acolo si tot in "Insula" isi creste copiii. Pentru ca vizionarea meciurilor Stelei "pe viu" era practic imposibila, el si-a indreptat atentia catre Chelsea. Asa a ajuns sa sustina formatia din Londra si sa mearga regulat la meciuri.

"Dubla" cu Steaua, din Europa League, nu o putea rata, asa ca a revenit in Romania, a ajuns pentru prima oara pe National Arena si i-a transmis un mesaj lui Gigi Becali.

Mesajul atunci cand a fost "conceput":

Si atunci cand a fost afisat in timpul meciului Steaua - Chelsea:

