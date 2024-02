Steaua, blat cu o echipa din Liga a III-a?

Gigi Becali, finantatorul Stelei, a dezvaluit, joi, ca a ordonat jucatorilor sai sa nu castige meciul amical disputat miercuri in compania gruparii Lindab Stefanesti, din Liga a III-a.

Latifundiarul sustine ca atacantii lui Levy au ratat intentionat in fata portii echipei care in urma cu doar 4 luni juca in divizia judeteana.

"Eu am dat ordin aseara sa se termine 0-0. Le-am zis ca daca sunt tari asa se termina. In fata portii sa dea pe langa si asa au facut. Era ploaie torentiala si i-am dat telefon lui MM sa intrerupa meciul, dar au zis ca ei joaca. Am jucat numai la ei in careu si n-a intrat mingea in poarta. Bine, eu v-am spus, le-am dat ordin sa se termine 0-0. Cu U Cluj le spun sa faca 72-0!", a spus Gigi Becali la GSP TV.

Steaua a inregistrat doar un rezultat de egalitate, scor 0-0, in meciul amical disputat miercuri cu gruparea FC Stefanesti, din Liga a 3-a.

"Ros-albastrii" au dominat copios meciul, insa n-au reusit sa inscrie si astfel partida s-a terminat la egalitate.

