Amenda de 5.000 de lei pentru Romania TV dupa conspiratiile lui Gigi Becali despre vaccin si coronavirus

Dorin Rusu a propus in sedinta de joi, 28 ianuarie, amenda de 5.000 de lei pentru postul TV, iar propunerea a trecut cu voturi in unanimitate. Amenda a venit pentru declaratiile lui Becali , dar si pentru doua burtiere. Prima, din cadrul stirilor Romania TV din 20 decembrie in care s-a titrat "Foc in Bucuresti , oamenii se salveaza sarind de la etaj" si a doua din 17 decembrie - "Barbat executat in masina, criminalistii descind".Ce a zis Gigi Becali la Romania TV pe 26 decembrie, via documentelor CNA, potrivit Pagina de Media: "Gigi Becali: Eu nu ca... Eu nu ma vaccinez nici daca mor pe loc! La mine e genetica... vine cu un vaccin, vine cu un... O sa zica ca dupa aia... Ba, uite care-i treaba... Pai pentru ca nu puteam sa tinem evidenta ca sa te stim bine cum esti tu... asa cred...(inchinandu-se)Doamne, sa nu fie!... ma, trebuie sa-ti punem tie in mana dreapta, aicea, un cip sau in frunte aicea... ca noi sa citim, sa vedem vaccinurile care le-ai facut tu ca sa stim ca daca-ti vine rau pe strada... ca asa o sa fie... o sa cada lumea... hap!... hap!... de la vaccinurile astea, intelegi?Cristina Sincai: Doamne-fereste!Gigi Becali: Pai asa o sa fie... asa cred... intelegi? ... Doamne, iarta-ma! Nu vreau sa fac propaganda impotriva vaccinului... eu spun ce cred eu si eu nu fac vaccinul. (neinteligibil) sa nu faca vaccinul... sa-l faca!... fiecare sa faca, da eu nu fac... Eu nu-l fac... daca pun capul aicea, pe buturuga , aicea... taie capul cu barda... pune... intinde mina, faci vaccinul... Ba, taie capul, da vaccinul nu-l fac... m-ai inteles?... Eu... (inchinandu-se) am dat la sute de oameni si mii de oameni...Cristina Sincai: Medicamente...Gigi Becali: ... medicamente ... si la spitale... ca aduceam medicamente si nu pot sa le iau, trebuia sa le donez... le-am donat la spitale... medicamente... Virusul asta este un fleac! Dar daca cand mi-a curs nasul sau urechi sau nu stiu ce... sau ochii sau cutare sau putin temperatura... l-am luat... pac!, am luat medicamentul.