Anamaria Prodan, declaratie de dragoste pentru Gigi Becali? "Ia vezi intreba-l. Ma iubeste sau nu? Eu zic ca da"

Impresarul de jucatori il acuza pe patronul FCSB ca a facut transferul lui Dennis Man la Parma prin intermediul lui Giovani Becali , desi ea avea contract de reprezentare cu fotbalistul si in plus a adus o oferta de transfer de la echipa italiana.Printre jigniri, Anamaria Prodan a transmis ca Gigi Becali o are la inima."Ia vezi intreba-l. Ma iubeste sau nu? Eu zic ca da", a spus sotia lui Reghecampf pentru digisport.ro Declaratia ei vine dupa ce zilele trecute Anamaria Prodan l-a facut in toate felurile pe Gigi Becali."Are 1,20 metri, pe scaunel, cu mainile ridicate. Ce umeri are el? Are bust si cap ca sa nu ii ploua in gat, ca nu il foloseste. El se ia cu mine? A facut scoala pe scari.El nu poate sa mai vorbeasca vreodata cu mine sau in fata mea. Sa isi aduca aminte cum se gudura pe langa mine si sa isi aduca aminte cum ma ruga sa vorbesc frumos despre el pe la televizor", a spus impresarul pentru prosport.CITESTE SI: