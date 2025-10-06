Bawab spune lucrurilor pe nume la Steaua: "Nu imi e frica de Gigi Becali si va spun si de ce"

Duminica, 17 Ianuarie 2016, ora 17:24
Noua achizitie a Stelei, iordanianul de 30 de ani Thaer Bawab, este foarte curajos dupa venirea in Ghencea, dand o declaratie cel putin interesanta in ce-l priveste pe patronul Gigi Becali.

El a fost intrebat daca va rezista presiunii pe care Becali o pune constant pe jucatorii sai: "Am fost la Barcelona, am jucat la "satelit" si m-am antrenat cu prima echipa. Dupa o astfel de experienta nu ma mai sperie nimic, cum sa ma tem de comentariile lui Gigi Becali? Daca mi-ar fi frica de presiune, m-as lasa de fotbal, as cauta sa fac altceva", puncta jucatorul adus de la CSU Craiova.

Iordanianul a mai colaborat cu Reghecampf si la Gloria Bistrita, in 2010.

De acolo, el a plecat la Gaz Metan Medias, pentru care a jucat 4 ani.

Pe langa Barcelona B, Bawab a bifat in cariera sa si echipa secunda a lui Real Madrid.

