Becali, derapaj fara precedent la TV: "Conducatorii nostri parca sunt handicapati! Avem 2.000 de morti in 7 luni, unde e focarul de coronavirus?"

El nu este de acord cu deciziile prin care echipele la care au fost depistati jucatorii de fotbal infectati cu Covid-19 au fost izolate, iar meciurile lor suspendate. Gigi Becali acuza conducerea tarii, dar si pe cea a Ligii de modul in care situatia a fost gestionata. Declaratiile au fost facute la postul Pro X. "Nu e chiar linistit pentru ca trebuie sa vedem cum evoluam in Europa League, daca ne calificam in grupe. Asta este important pentru ca banii conteaza.Finalul de sezon din Liga 1 ... Noi traim intr-o tara in care oamenii nu au inteligenta. Oamenii de la conducere sunt fara inteligenta. Cum se pun acolo...nu stiu! Nu trebuie multa inteligenta sa gandesti logic.4 zile, 5 zile, carantina. Nu au minte la cap. Parca sunt handicapati, copii de 5 ani. Sunteti nebuni? Lasa, ma, viata sa mearga inainte.Care focar, ma? Noi avem 2.000 de morti in 7 luni, altii intr-o zi au avut atatia.Ce are? Covid! Cati? 1200 pe zi. Pai, cati mor? 2, 3, 7. Sa ii invete pe oameni ce tratamente sa ia si sa ia de acasa tratament. Ce atata, noi nu mai jucam fotbal 7 zile. Ce ai cu Dinamo ? Lasa-i sa joace. Cati sunt sanatosi, 3? Pe teren!Ce treaba avem noi cu DSP? Du-te ma la spital si gata. Alt director, alt doctor. Stau milioane de oameni in loc. Toata ziua, sa vezi ce pericol. Ce pericol? Cati avem, 1 200? La spital!Faceti, ba, spitale in corturi, dupa luati Vitamina C, Zinc, lasa ca le dau eu idei, stiu cu ce s-au vindecat. Toate cazurile sunt la fel.Ce regim, ma, daca au murit 2 000 de oameni? Anul trecut pe vremea asta aveam 3.000 de sicrie. ", a spus Gigi Becali.