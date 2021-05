Gigi Becali, dupa ce a fost refuzat de Sumudica: "Voia sa vina cu staful lui si eu am zis ca nu-i dau afara pe Neubert si Popa, care este cel mai bun antrenor de portari"

"Voia sa vina cu staful lui si eu am zis ca nu-i dau afara pe Neubert (n.r. - preparatorul fizic Thomas Neubert) si Popa (n.r. - Marius Popa), care este cel mai bun antrenor de portari. Ne-am rugat de ei sa vina si acum sa-i dau afara? A zis, bine nea Gigi, nu putem colabora, si asta este. Povestea cu staful a contat. E posibil sa fie si dupa presiunea suporterilor din Giulesti, cu Mustata...Mi-a spus ca toata lumea o sa fie impotriva lui. Are oferta si de un milion jumate de la arabi. Ar mai putea fi si ca de ce clauza de reziliere e de un milion daca pleaca si de 900.000 daca il dau afara? Bine, pune un milion. Eu cred ca se duce la CFR, dar el mi-a zis ca nu se duce. Ramanem prieteni foarte buni, dar nu vom colabora niciodata, spun si eu ca el", a declarat Becali la Digisport.Intrebat cine va fi noul antrenor, Becali a raspuns: "La ora asta am in fata mea pe unul, dar nu va spun cine e. Dupa ce pun antrenorul asta, o sa schimb numarul de telefon. Nu ma mai bag deloc. Nu e Olaroiu, el e antrenor de mare anvergura. Nu e nici Rednic, nici Dan Petrescu , nici Mutu".Tehnicianul Marius Sumudica a anuntat, joi seara, ca s-a decis sa refuze oferta de la FCSB , el mentionand ca va ramane prieten cu Gigi Becali, dar nu vor putea colabora niciodata.Miercuri, patronul FCSB, Gigi Becali, a anuntat ca Marius Sumudica va fi antrenorul echipei, din sezonul viitor, dupa ce Anton Petrea a refuzat sa continue. El a anuntat si detaliile contractului pe care il va avea Marius Sumudica la echipa lui, prima cea mai mare, de 500.000 de euro, urmand a fi pentru calificarea in grupele Ligii Campionilor.