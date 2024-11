Becali, pe culmile fericirii: "Wow, ce descoperire am facut!"

Gigi Becali e in culmile fericirii dupa ce a gasit solutia despre care spune ca-l va scapa de condamnarea din dosarul sechestrarii hotilor care i-au furat masina.

Finantatorul Stelei spune ca i-a uimit chiar si pe avocatii sai cu aceasta descoperire.

"Am facut o descoperire care rastoarna tot cazul.Avocatilor nu le venea sa creada, au ramas blocati. Au spus direct "Wow, ai dreptate! Toti avocatii din lume n-au gasit treaba asta si am gasit-o eu. E inspiratie divina!", a spus Gigi Becali la GspTV.

Cu aceasta ocazie, Becali a oferit detalii noi despre descoperirea pe care sustine ca a facut-o.

"O sa condamne Romania la CEDO si o sa o oblige sa schimbe legea. Nu se poate asa ceva, am luat si am studiat si am gasit o chichita. Erau incompatibili conform conventiei europene. Nu puteau da decat o decizie in favoarea mea. Legea e facuta in asa fel incat sa-i dea inca o sansa inculpatului la ultima instanta, sa-i mai dai o cale de atac. Trebuia de la inceput sa depun contestatie si nici nu se mai judeca recursul procurorilor", a explicat Becali.

Omul de afaceri sustine ca va depune o contestatie in dosarul "Valiza" pentru a anula recursul facut de procurori la decizia de achitare.

C.S.

