Gigi Becali isi distruge jucatorii dupa infrangerea de la Craiova. "E debandada. Oaida alearga de unul singur si ajunge pe locul 2. Imi e mila"

"Echipa e decimata, Cretu a facut si el ce a facut, accidentati multi, jucatorii de baza, Olaru si Coman, accidentati, asta se intampla. In prima repriza am controlat meciul. Nu ai ce sa reprosezi la nimeni. Cicaldau a dat o executie care nu ai cum sa o parezi. Repriza a doua, aveam om in plus, normal trebuie sa castigi meciul. Tanase, parerea mea, a luat-o putin in... gluma, jocul.S-a intamplat ce s-a intamplat, a pierdut mingea acolo, am luat golul ala pe care l-am luat, pe care nu are voie sa-l ia niciodata. Vlad, probabil a vrut sa faca acrobatie, sa se dea artist, ca a fost prea laudat. Si asta este toata istoria.Daca ma intrebati de Kovacs, l-am criticat intotdeauna, dar acum nu am ce sa-i spun. Este clar 11 metri si eliminare. Numai ca e o faza rapida si ii acord circumstante atenuante. In inertia jocului, il calca Bancu. E posibil sa fi vazut sau sa nu fi vazut.Cand greseste omul, eu niciodata nu ma supar. El a gresit, nu a facut-o intentionat. Eu nu o sa uit mana lui Camora, dar aici nu a avut rea intentie. Eu pe Kovacs il scot din ecuatie in meciul din seara asta.Nu poti sa dai vine pe om cand greseste sau nu a vazut bine. E si el om. Insa pe aia cu Camora nu o uit niciodata in viata mea. Nu am vazut niciun portar sa greseasca asa, ca Vlad. Daca vrei sa fii campion trebuie sa bati CFR-ul. Oaida, saracul, alearga de unul singur si ajunge pe locul 2, nu mai are nicio busola. Mi-e mila de el, nu am ce sa fac.Nu mai pot eu de fotbal, acum, de aia nu pot sa plec eu la manastire! Daca scoatem un egal cu CFR, nu e decisiv meciul. Mie imi convine un egal, in situatia in care suntem noi acum, decimati, pana vin Olaru si Coman, ca dupa aia castigam tot. Iar o sa ceara controale (n.r. - antidoping).A facut si Cretu prostia aia. Debandada la echipa! Ce putem face? Debandada, daca Tanase comenteaza, ala injura. Tanase ia trei galbene aiurea, pe comentarii. Nu e debandada? Daca el, Tanase, este amfitrionul echipei si nu poate sa-i zica nimeni nimic lui Tanase? Auzi ce-i zice Tanase la arbitru!Ce, ma, vrei sa... ai dat rosu ca sa compensezi pentru penaltiul nedat? (n.r. - in meciul de joi) Cum sa spui asa ceva? Vezi-ti, ma, de treaba, joaca fotbal, ca esti condus 1-0, lasa, ma, arbitrul, zi sarut mana arbitrului ca ti-a dat om minus! El e imparatul echipei. Celalalt, Cretu, e bataus, ameninta arbitrii.El e Cretu de la FCSB , a jucat catve meciuri la FCSB si si-a luat avant. Nu stiu, injuraturi, ce a zis acolo, stiu eu ce a zis? Nu stiu ce a facut Cretu (n.r. - cu Sepsi). Asta e situatia, nu am nicio suparare, sunt doua puncte, avem meci direct, vrei sa iei campionatul, bati CFR!", a spus Becali, la Digi Sport.Formatia Universitatea Craiova a invins, joi seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (1-0), echipa FCSB, intr-un meci din etapa a patra a play-off-ului Ligii I.Golurile au fost marcate de Cicaldau '38 si Nistor '63.Echipa Universitatea Craiova a jucat in inferioritate numerica din minutul 54, cand a fost eliminat Bogdan Vatajelu dupa ce a primit al doilea cartonas galben.Clasament: 1. CFR Cluj - 41 de puncte, 2. FCSB - 39 de puncte, 3. Universitatea Craiova - 37 de puncte, 4. Sepsi - 30 de puncte, 5. FC Botosani - 25 de puncte, 6. Academica Clinceni - 22 de puncte.