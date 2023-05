Becali i-a umplut de bani pe colindatori

1.400 de euro le-a dat Gigi Becali celor care l-au colindat in noaptea de Revelion.

Finantatorul Stelei a petrecut Revelionul intr-un restaurant din Poiana Brasov, alaturi de intreaga familie Becali, dar si de managerul Mihai Stoica.

Cum era de asteptat, patronul "ros-albastrilor" a fost din nou in prim plan si s-a dat in spectacol in fata camerelor de luat vederi.

A cantat, a dansat, a spart pahare, insa momentul culminant al serii a fost cand si-au facut aparitia colindatorii, pe care Becali i-a recompensat pe cinste.

Conform site-ului gsp.ro, Becali le-a dat 1.400 de euro fetelor si baietilor care l-au colindat in noaptea dintre ani.