Becali, mesaj pentru Ricardo Grigore: "Mai copile, pregateste-te daca vrei sa nu mai plangi data viitoare"

"Ii spun prieteneste lui Grigore, cu dragoste, ca un tata, mi-a parut rau de el ca plangea. Ii transmit asa si sa inteleaga toti ce inseamna fotbalist: daca vrei sa nu mai plangi, pregateste-te.Nu lui, tuturor. Normal ca plangeti, pentru ca nu s-au pregatit. Spun cu prietenie si sa nu o ia in nume de rau: Mai copile, pregateste-te daca vrei sa nu mai plangi data viitoare. Pentru ca nu puteau sa fuga.Nu erau deloc pregatiti, au luat fotbalul in ras. Noi i-am batut cu copii de mingi. Au fost copii de mingi la meciul cu Craiova, si Pantea si Nita. Nu mai vreau sa mahnesc, s-a jucat cu ei Dumitru...Gigi Becali a precizat ca este normal ca Adrian Popa sa-i fi dedica golul marcat joi: "Normal ca sa mi-l dedice, pentru ca n-a avut nimeni incredere in el si eu am avut. Eu l-am impus. Am zis, chiar daca nu e pregatit, are forta, are viteza. Sa fie sanatos, mai are patru zile contract".In ceea ce-l priveste pe Bogdan Planic, Becali a afirmat ca "nu mai exista cale de intoarcere" si ca jucatorul va fi dat exemplu: "Nu e vorba de ambitie sau rautate aici. Trebuie sa inteleaga oamenii ca nu putem sa venim cand vrem, e vorba de respectarea contractului. Daca nu dam exemple, pleaca toti.Planic va fi dat exemplu, el trebuie sa plateasca clauza zece milioane de euro. Eu stiu ca s-a primit la zi salariul. A luat doua luni, e adevarat, bani de la statul roman. Noi nu am incalcat legea. In plus, o sa intrebe judecatorul: tu ai muncit alea doua luni? L-ar lua pe Planic CFR sau Craiova, dar n-au curaj. Ai plecat, i-am facut notificari, i-am dar si penalitate...Acum gata, la revedere. Acum mergem sa vedem cine are dreptate. Nu mai exista cale de intoarcere de cand am facut egalul cu Gaz Metan . El mi-a prejudiciat societatea cu mai multe zeci de milioane. Un om care batjocoreste un club si batjocoreste oameni... Sa vedem unde o sa ajunga el. Acum o sa cerem suspendarea lui".Formatia FCSB a invins, joi seara, cu scorul de 3-0 (1-0), echipa Dinamo, in prima mansa a semifinalelor Cupei Romaniei, meci disputat pe stadionul Dinamo.Golurile au fost marcate de Adrian Popa '32, Darius Olaru '75 si Cristian Dumitru '82.