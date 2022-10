Becali, refuzat de doua ori de un antrenor pe care l-a dat afara

Un antrenor pe care Gigi Becali l-a demis de la FCSB a fost apoi ofertat de doua ori pentru a reveni la echipa.

Tehnicianul Nicolae Dica a dezvaluit ca a primit doua oferte de a se intoarce la echipa din Berceni si pe ambele le-a refuzat.

El sustine ca a ales cu sufletul sa accepte propunerea divizionarei secunde FC Arges, acolo unde si-a si inceput cariera de antrenor.

"De doua ori am fost la un pas sa ma intorc. Dar asa am ales eu pentru cariera mea. Am mers la Pitesti cu sufletul. Bine, si la FCSB am mers cu sufletul, dar asa am considerat eu ca este mai bine acum", a declarat Dica la Digi Sport.

Nicolae Dica a fost antrenor la FCSB un an si jumatate, el fiind demis in finalul lui 2018 dupa ce a ignorat un ordin transmis de patron.

La vremea respectiva, Becali sustinea ca nu il va mai aduce niciodata pe acesta la echipa, insa la scurt timp dupa acel moment i-a facut oferta de a reveni.

Si in vara Dica a fost ofertat de Becali, numai ca tehnicianul a refuzat din nou.

