Becali sustine ca ducea o viata buna in inchisoare: Jucam table cu directoarea de la Jilava. Ne plimbam cu sareta impreuna

Gigi Becali a reactionat dupa ce Admininstratia Nationala a Penitenciarelor a cerut revocarea liberarii conditionate si reincarcerarea sa.

Omul de afaceri sustine ca nu a trimis mesaje de amenintare directorului adjunct de la Penitenciarul Jilava, Cristina Teoroc, ci doar ii amintea ca jucau table in inchisoare.

"O femeie, directoare la Jilava, o cunosteam, am jucat table cu ea in puscarie si o cunosteam. A vrut sa ma tina la Jilava, cand m-a mutat la Poarta Alba ca ne plimbam noi cu sareta, eu cu ea", a povestit Becali, citat de B1TV.

Omul de afaceri a explicat apoi in ce constau mesajele despre care ANP sustinea ca erau de amenintare. El afirmat ca doar i-a reprosat neacordarea unei zile libere varului sau, Victor Becali, incarcerat la Jilava.

"I-am trimis un mesaj si am intrebat-o de ce distruge oameni, ca in loc sa ii dea invoire acasa, ii da pachet si vizita. 'Nu va ganditi ca va veni judecata lui Dumnezeu si o sa platiti atunci nota de plata'. Asta e amenintare? Sunt atat de idiot sa o amenint prin mesaje si sa las scris? Cereti mesajele!", a adaugat Becali.

Reactia lui Becali vine dupa ce ANP a solicitat reincarcerarea finantatorului FCSB pe motiv ca acesta ar fi amenintat-o pe directoarea adjuncta de la Jilava deoarece nu-i acorda permisii varului sau, Victor.

Dincolo de declaratiile facute astazi de Becali, in perioada in care era in inchisoare acesta sustinea ca este grav bolnav si ca trebuie liberat deoarece nu are conditiile necesare pentru a se vindeca.

Gigi Becali a fost liberat conditionat in aprilie 2015 de Tribunalul Constanta.

C.S.

