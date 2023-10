Blocul lui Becali din Petrosani, din nou sub sechestru din cauza datoriilor

Biroul de Impozite si Taxe Locale din Petrosani a pus sechestru asigurator pe un bloc de locuinte apartinand europarlamentarului Gigi Becali, pentru o datorie catre bugetul local de 48.000 de lei.

Restantele lui Becal sunt insa mult mai mari, ele depasind 1 miliarde de lei vechi, potrivit Antena 3. Pentru a-si recupera datoria, municipalitatea a decis sa vanda prin licitatie imobilul, mai precizeaza sursa citata.

Nu este pentru prima oara cand Gigi Becali are astfel de probleme. Si anul trecut blocul ce apartine europarlamentarului a fost sub somatia sechestrului. La acel moment Becali si-a platit impozitele, insa nu si penalitatile. Astfel, datoria pe care Becali o are catre Consiliul Local depaseste 110.000 de lei.

Fundatia "George Becali" a cumparat imobilul in ianuarie 2007, cladirea fiind reparata si amenajata. Gigi Becali intentiona sa vanda locuintele, insa din cauza preturilor prea mari, blocul a ramas si pana in prezent nelocuit.

