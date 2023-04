Carcotasul Huidu versus Gigi Becali: 0 1

Intr-un restaurant din centrul Capitalei a avut loc anul trecut o 'intalnire de gradul trei' intre Gigi Becali si Serban Huidu. Bucuros de intalnire, finantatorul Stelei l-a scuipat pe carcotas de cateva ori si i-a turnat un pahar de vin in cap. Motivul? Domnul Becali nu intelegea glumele facute de Huidu pe seama lui in cadrul emisiunii TV "Carcotasii".

Drept raspuns, dupa dusul de rigoare, Serban Huidu a facut plangere la Politie: Am ales sa merg la Politie pentru ca nu am cerut nici un fel de daune materiale, ci doar pedeapsa prevazuta de lege pentru calomnie, astfel incit sa nu se mai poarte asa cu altcineva. Asta a fost si motivarea atunci cind judecatoarea m-a intrebat de ce insist", a declarat acesta.

Iata insa ca oficialii au considerat ca vinul turnat in cap era de fapt un semn de generozitate, iar celalat gest o binecuvantare. Doar asa se explica faptul ca Huidu a primit la sfarsitul saptamanii trecute o instiintare oficiala prin care este obligat de Judecatoria Sectorului 3 sa plateasca toate cheltuielile de judecata.

Decizia instantei l-a facut pe Huidu sa se intereseze de conditiile in care poate emigra in Canada: "E prima data cind fac acest lucru. Si am descoperit ca indeplinesc conditiile pentru eligibilitate. Asa ca, cine stie..."