Gigi Becali a mai pierdut un jucator. Un fotbalist din Liga a semnat cu o echipa din Coreea de Sud

Nicolao Dumitru Cardoso, in varsta de 29 ani, are dubla cetatenie, italiana si romana, si a venit la Gaz Metan Medias in vara anului 2019, cand a semnat un contract pe doua sezoane.CITESTE Si:El s-a nascut in Suedia, iar tatal sau este un roman care s-a stabilit ulterior in Italia.Nicolao Dumitru Cardoso a semnat cu Napoli la doar 18 ani si a evoluat la mai multe echipe din Italia, Anglia si Spania, dar si la nationalele de tineret ale Italiei sub 19 si sub 20 ani.Cardoso a fost dorit si de Gigi Becali la FCSB , insa il voia la schimb cu Sergiu Bus, lucru neacceptat de Gaz Metan Medias.