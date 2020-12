Cazul fetei lovite de angajatul Carrefour Brasov. "Pentru aceleasi fapte, Gigi Becali a luat niste ani de puscarie"

"Pentru exact aceleasi fapte imputate Carrefour-ului in cazul tinerei din Brasov - sechestrare de persoane, justitie privata - Gigi Becali a luat niste ani de inchisoare. Citez din motivarea judecatorilor de la ICCJ:"Instanta nu poate face abstractie de imprejurarea ca toata activitatea de recuperare a bunului s-a transformat intr-o justitie privata, instrumentata de inculpatul Becali George, paralela celei instituite prin Constitutie si legi organice, dand astfel impresia ca orice persoana se poate erija in rolul de judecator, organele statului fiind astfel considerate ca ineficiente", a scris acesta pe pagina sa de Facebook.In anul 2013, Gigi Becali a fost condamnat la 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru lipsire de libertate in mod nelegal. Potrivit procurorilor, in noaptea de 26 spre 27 ianuarie 2009, Gigi Becali le-ar fi cerut garzilor sale sa-i gaseasca pe cei care i-au luat autoturismul, sa-i duca la sediul PNG (unde functiona si un bar), unde hotii au fost pusi sa dea declaratii scrise, in care consemnau ca ei sunt cei care au furat Mercedesul finantatorului si ca nu vor reclama Politiei faptul ca au fost urmariti cu masinile, urcati cu forta in vehicule si dusi in Pipera. Unul dintre hoti a fost impuscat, glontul de cauciuc fiind scos din piciorul victimei (Nicolae Tinel) la barul din Pipera, care de fapt este sediul Partidului Noua Generatie (PNG).Tanara de 18 ani, batuta de agentii de pazaIncidentul s-a petrecut pe data de 1 decembrie, intr-un hipermarket din orasul Brasov. Victima este eleva la un liceu vocational din Brasov, care a fost acuzata de furt si a fost agresata fizic de catre personalul de securitate al hipermarketului."In ziua de 1 decembrie tanara a facut cateva cumparaturi in hipermarketul Carrefour din noul mall AFI unde a platit produsele cu cardul personal, dar a neglijat sa pastreze chitanta. Din acest loc s-a deplasat la Carrefour-ul de pe Calea Bucuresti 107 in cautarea unor produse pe care nu le gasise in hipermarketul precedent. Fata a intrat in acest magazin purtand un mic rucsac in spate cu cumparaturile platite de la celalalt hipermarket, a petrecut ceva timp uitandu-se la diverse produse, dar in final a decis sa nu mai cumpere nimic", relateaza cei de la Asociatia "Femeile se implica".Doar ca, dupa ce tanara a trecut de casele de marcat, doi agenti de paza i-au spus sa ii insoteasca intrucat vor sa discute cu ea. A fost izolata intr-o camera, iar cei doi agenti de paza au acuzat-o din start de furt spunand ca produsele pe care le avea asupra ei au fost sustrase din acel Carrefour."Negand aceste acuzatii fata fost bruscata violent, lovita cu pumnii si picioarele, lovita peste fata si stransa de gat chiar de catre seful securitatii de la Carrefour care intre timp fusese chemat sa participe la << ancheta >> ", povestesc incidentul cei din Asociatie.Fata a sunat la 112, dar de acolo i s-a spus ca nu se stie in cat timp pot ajunge politistii. Si agentii de paza au sunat la 112, iar in cazul lor Politia (Sectia 5) a venit imediat."Agresata, speriata si in stare de soc, tanara a sunat o prietena care se afla in programul ONG-ului nostru de sustinere si suport a tinerelor ce parasesc sistemul de adoptie si isi construiesc propriul lor drum in viata. Una din membrele noastre s-a deplasat imediat la hipermarketul Carrefour cerand sa o vada si sa-i se explice de ce a fost retinuta, solicitare care nu a fost onorata de catre agentii de politie", spun cei de la Asociatia "Femeile se implica".Ajunsa la Sectia 5, politia a deschis un dosar penal privind acuzatiile de furt, fara sa ia in considerare agresiunea fizica vizibila care s-a comis asupra ei.Pe 2 decembrie a fost insotita la Institutul de Medicina Legala unde s-a confirmat violenta fizica printr-un certificat medico-legal care atesta leziunile traumatice ce necesitau 7-8 zile de ingrijiri medicale.CITESTE SI: