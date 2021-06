Scandal urias la tv intre Gigi Becali si Ion Craciunescu: Nu mai esti asa de lucid

Cei doi s-au contrat la Digisport, acolo unde fostul arbitru este colaborator.Patronul FCSB l-a atacat dur pe Ion Craciunescu, spunand despre el ca nu mai este lucid.Iata dialogul dintre cei doi:: Hai sa iti spun ce zice MM. Pana acum doi, trei ani spunea ca abia asteapta sa vada ce spune Craciunescu, dar acum i se pare ca nu mai esti atat de lucid.: Mie mi se pare ca dumneata nu mai esti asa lucid in ultima vreme.: Dumneata esti bun si in arbitraj, judeci bine. Dar lasa-ma sa imi apar echipa mea, ce vrei sa imi fie frica de dumneata?! Eu nu sunt stapan de oameni, eu sunt stapan pe echipa mea. Eu nu le comand ce sa vorbeasca. Eu nu citesc ce scrie pe internet.Jur pe cuvantul meu de onoare. Nu pot sa ii comand lui MM niciodata, e fratele meu.: Cum nu ii comandati lui MM, nu i-ati interzis dumneavoastra sa mai vorbeasca de clubul dumneavoastra?: Pana cand eu mor, nu exista ca cineva sa aiba putere la mine in club. Dar toti pot vorbi ce vor, nu pot sa le inchid gura. Dar de vorbit pot sa vorbeasca ce vor ei.Nu este prima data cand Ion Craciunescu intra in conflict cu o persoana de la FCSB Meme Stoica si fostul arbitru au facut scandal urias tot la Digisport, in urma cu cateva luni.