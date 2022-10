De la Barcelona, in nationala somerilor: Pariul lui Gigi Becali, la pamant

Unul dintre cei mai talentati fotbalisti romani, pe care multi il vedeau imbracand tricoul Barcelonei, a ajuns in nationala somerilor.

Mijlocasul Andrei Ionescu a fost selectionat in echipa reprezentativa a Romaniei din care fac parte doar jucatori liberi de contract.

"Micul Balaci" a fost dat afara de gruparea irakiana Naft Al-Janoob si acum incearca sa isi gaseasca o noua echipa.

Ajuns la 27 de ani, fostul international roman este exemplul perfect de jucator talentat care se iroseste.

Lansat in fotbalul mare la Universitatea Craiova, intrat in atentia olandezilor de la PSV Eindhoven, el a ajuns la Steaua in 2008, in schimbul a 500 de mii de euro.

Era la vremea respectiva unul dintre pariurile lui Gigi Becali, iar Dumitru Dragomir declara ca ar putea ajunge chiar la Barcelona.

N-a fost deloc asa, Steaua fiind ultimul club important din cariera lui. A mai jucat la Poli Iasi, Unirea Urziceni, Antwerp, Ferencvaros si Naft Al-Janoob, tocmai in Irak, fara a reusi sa se impuna.

Acum, el va juca pentru nationala somerilor in deplasarea din Cehia.

M.D.

Ads