Gigi Becali, oferta de 500 000 de euro pentru un un fotbalist din Liga 1. "Nu ii dau drumul la pretul asta"

Pentru asta, patronul de la FCSB are de gand o campanie spectaculoasa de transferuri in aceasta iarna.Primul vizat este Denis Harut de la FC Botosani.Jucatorul nascut la Timisoara este un fotbalisti polivalent,joaca in nationala de tineret al lui Adrian Mutu si este o promisiune pentru viitor.500 000 de euro este oferta lui Gigi Becali pentru transferul lui Harut, insa sefii de la Botosani vor mult mai mult.La Denis e oferta certa, dar nu-i dau drumul la pretul asta (n.r. 500.000 de euro). Cred ca FCSB-ul il ia daca ii las un pret convenabil, dar nu! Harut nu pleaca sigur in iarna asta, vedem in vara", a spus patronul lui FC Botosani, Valeriu Iftime, pentru telekomsport Denis Harut are 21 de ani si in vara a fost la un pas de transferul la Universitatea Craiova , insa cele doua cluburi nu s-au inteles.