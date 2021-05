Gigi Becali le cere banii celor de la Clinceni, dupa egalul cu FCSB: Trebuie sa-mi dea 400 000 de euro. E echipa mea, eu am promovat-o

Latifundiarul din Pipera a spus ca echipa ilfoveana ii datoreaza cateva sute de mii de euro si asteapta banii inapoi.FCSB a facut doar egal cu Academica Clinceni, 2-2, si nu a putut sa profite de infrangerea campioanei CFR Cluj , 0-1, cu Sepsi."Ce sa mai zic? Asa a fost sa fie! In mod normal, noi suntem pe primul loc! In fata lui Dumnezeu, suntem pe primul loc. La ultima faza, mingea a intrat jumatate de metru in poarta. Ca nu a vrut arbitrul, e altceva... Ce sa le reprosez jucatorilor? Nu am ce. Fiecare joaca ce poate. Ce, Clinceni nu e si ea echipa? Ca sa nu mai spuna lumea ca e blat.Normal, Clinceni este echipa mea si acum! La mine nu exista blat. Cei de acolo nu mi-au dat bani. Trebuie sa imi dea 350-400.000 de euro! Am dat banii, am investit bani astia. Noi ne-am retras cand promovat Academica, ca nu era regulamentar sa mai fim acolo, dar banii nu i-am luat. Tot spun ca o sa dea banii, dar nu i-au dat.Nu-i normal? Nu mi-a dat banii, 400.000 de euro. Asta e situatia. CFR a batut-o pe Clinceni mereu, iar cu noi a facut egal si ne-a batut. Echipa mea, cum ar veni, pe care am promovat-o eu... Problema e ca ei au cam mers pe teren cu CFR Cluj. Cu noi si-au dat viata, cu CFR nu!Doar eu puteam sa fac asta, sa-mi fie invatare de minte.Dar eu nu am nicio pretentie. Ma bucur ca au jucat pe bune. Asa vreau, sa se vada. Dar trebuie sa-mi dea banii! Eu l-am retras pe Lutu din Consiliul de Administratie si mi-au zis cei de acolo sa-i astept un an. Dar a trecut mai mult. Cu primarul am treaba, el sa-mi dea banii. Banii din drepturile TV, in mod normal, sunt ai mei. Nu e echipa lor, pentru ca nu mi-au dat banii! In mod normal, e echipa mea", a spus Gigi Becali pentru gsp In clasament conduce CFR Cluj ,cu 45 de puncte, urmata de FCSB, cu 44 de puncte.