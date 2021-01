Cum i-a furat Florinel Coman iubita unui prieten, fotbalist la Viitorul si la nationala

Cei doi se cunosc de la Constanta, inca de pe vremea cand fotbalistul juca pentru FC SURSA FOTO: Facebook / Ioana TimofeciucPana la Coman, Ioana Timofeciuc a mai fost iubita unui alt jucator de la echipa lui Hagi.Andreas Iani, coleg de generatie la Academia echipei FC Viitorul si la nationalele de juniori cu Florinel Coman, a avut o relatie serioasa cu Ioana Timofeciuc.Tanara ar fi preferat insa sa sara in bratele actualului jucator de la FCSB si sa-l paraseasca pe fostul iubit atunci cand ii era lumea mai draga.Conform unor surse Ziare.com, Andreas Iani era prieten bun cu Florinel Coman.Cei doi au facut parte din aceeasi generatie la juniorii lui Hagi, echipa care ii mai cuprindea pe Ianis Hagi , Casap, Ciobanu sau Ghita, fotbalisti nascuti toti in 1998.O buna perioada de timp multi dintre prietenii comuni si fosti colegi de la nationala sau de la FC Viitorul ai celor doi fotbalisti au refuzat sa mai vorbeasca cu Florinel Coman.Ei nu au fost de acord cu aceasta poveste, mai ales ca stiau ca Andreas Iani si Ioana Timofeciuc aveau o relatie foarte serioasa.In plus, tanarul fotbalist de la Constanta ar fi suferit dupa despartire.Pe vremea cand erau iubiti, Andreas Iani si Ioana Timofeciuc postau des pe retelele de socializare declaratii de dragoste. Acum timpul a trecut, ranile s-au vindecat, iar fiecare isi vede de viata lui.Foto: Facebook / Ioana TimofeciucIoana Timofeciuc este design vestimentar si este in continuare alaturi de Florinel Coman, iar Andreas Iani, un jucator care se anunta un mare talent, joaca in liga 3 la Otelul Galati, unde incearca sa promoveze cu echipa lui Petre Grigoras Contactat de Ziare.com, Andrea Iani nu a dorit sa comenteze aceasta poveste. Pe langa FC Viitorul, el a mai jucat la Farul, Daco-Getica, Progresul Spartac.Sursa foto: Instagram / ioana.timofeciucIoana Timofeciuc a uitat complet de Iani si isi traieste marea dragoste alaturi de Florinel Coman.De curand, tanara a implinit 22 de ani, moment in care fotbalistul lui Becali a rasfatat-o din plin.Foto: Facebook / Ioana TimofeciucLui Florinel Coman ii merge de minune alaturi de Ioana Timofeciuc. Patronul FCSB tocmai i-a marit contractul."I-am dat lui Coman 20.000 pe luna, avea 15.000. I-am dat si 250.000 pentru apartament. Eu cred ca e mai bine sa plece peste un an, sa ia 2.000.000 de euro salariu pe an, decat sa plece acum pe 700.000", a spus Gigi Becali la digisport.Sursa foto: Instagram / ioana.timofeciucSursa foto: Instagram / ioana.timofeciucCITESTE SI: