Gigi Becali acuza ca arbitrii gresesc in mod deliberat impotriva FCSB-ului: Nici cand am facut eu puscarie nu se fura asa!

"Recunosc ca fac pacate acum, dar nu poti asa! Se greseste, gresesc oamenii, n-am nimic cu oamenii care gresesc, dar asta nu e greseala! Mingea este in dreptul lui Vlad si ala il loveste pe Vlad in burta, cum sa dai 11 metri? Inseamna ca esti hot! Nu vezi ca il impinge pe Miron? Esti hot! Nu credeam ca o sa mai jignesc oamenii asa, dar nu pot suporta hotia!! Camora a pus mana pe minge in fata lui Istvan Kovacs si nu am primit penalty.CFR nu poate sa fie furata! E greu ca hotul sa fie furat, nu vreau sa spun mai mult. Noi trebuia sa avem sase puncte in plus fata de CFR acum! Kovacs nu este arbitru de 2 lei sa greseasca, nu e prost, este experimentat. Fac pacate, dar n-am ce sa fac! Popa a inventat 11 metri si dupa nu a vazut 11 metri la Miron. Nu mai pot, ba, sa tac! Ce vina are Vassaras ca e Kovacs hot? Are si el o vina, ca nu-l da afara din arbitraj", a declarat Becali, conform digisport.ro.Patronul FCSB a mai spus ca este foarte suparat pe Istvan Kovacs si Catalin Popa."Nu stiu cine face delegarile. N-ai cum sa inventezi un 11 metri daca nu esti hot. Vlad a fost lovit cu piciorul in stomac, cum sa fie 11 metri? Nu ma intereseaza opinia lui Porumboiu, nu vreau sa ma cert cu el. Nici cand am facut eu puscarie nu se fura asa! Nu pot sa intru intr-un razboi cu toata lumea care cred eu ca e implicata. Au pus din nou morisca in miscare, nu stiu cum, dar au facut-o. Nu vreau sa dau nume. Kovacs a furat si dupa a fost delegat imediat. Sunt atat de suparat de Kovacs si Popa, incat nu ma mai intereseaza nimic", a spus Gigi Becali, in cadrul emisiunii Digi Sport Special.