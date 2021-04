Ce super cadou i-a cumparat Gigi Becali fiicei sale VIDEO

Patronul FCSB i-a facut un cadou de lux fiicei sale, Alexandra.Gigi Becali a bagat mana adanc in buzunar si i-a cumparat un Bentley Continental GT Mulliner, masina care l-a costat aproape 350 000 de euro, scrie fanatik Video: Youtube / Bentley MotorsLatifundiarul din Pipera nu se plange de bani. Omul de afaceri tocmai a dat lovitura in iarna, atunci cand a luat 13 milioane de euro pe transferul lui Dennis Man in Italia, la Parma.Limuzina pe care Gigi Becali i-a cumparat-o fiicei sale are un motor W12 de 6.0 litri cu 635 CP.