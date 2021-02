Ce a facut Florinel Coman imediat dupa ce a fost prins de politisti fara permis pe autostrada

"I-am spus << Florinele, aia care dau pe tine 20 de milioane se intereseaza cu totul despre tine. Ii intereseaza lucrurile astea >> . Lui i-a fost jena mai mult de viteza. << Mi-e rusine si de dumneata, si de MM >> . Era foarte suparat. E grav, dar nu rau, pentru ca el a luat un carnet si e inregistrat acolo in Ucraina.Daca se duce militia din Romania sa faca ancheta acolo, nu poate. Sa vada daca e inregistrat, dar nu poate. Imi pare bine ca s-a intamplat asa. Sa vorbim si lucruri pozitive.E foarte bine ca s-a intamplat asta, sa invete minte si sa joace fotbal, pentru ca el nu stie sigur daca e valabil carnetul lui, dar i-am zis eu << Stai linistit, carnetul e valabil in Romania, iti garantez eu >> . Cand ti-o da Dumnezeu, e adevarat ca il certi. Poti sa-l si minti ca ti-e mila de el. Dragostea si mila te fac sa uiti ceea ce a facut copilul tau", a declarat Becali la Realitatea Plus.Potrivit Digi Sport, fotbalistul de la FCSB ar fi fost prins, luni, in jurul orei 17.25, pe autostrada A2, la km 75, pe sensul de mers dintre Constanta spre Bucuresti, cu viteza de 165 km/h.Internationalul roman a trebuit sa le prezinte politistilor de la Rutiera documentele, moment in care se pare ca lucrurile s-au complicat. Coman le-ar fi prezentat acestora un document asemanator unui permis de conducere international, fara insa a putea face dovada detinerii vreunui permis de conducere national.Pusi in fata unei astfel de situatii, politistii au cautat detalii sau informatii in baza de date. Se pare ca nu au gasit un permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, pe numele Coman Florinel Teodor.Astfel, politistii i-au intocmit fotbalistului ros-albastrilor un dosar penal pentru conducerea unui vehicul fara permis de conducere.In plus, documentul prezentat la control a fost ridicat in vederea continuarii cercetarilor.CITESTE SI: