Gigi Becali a făcut un pas în spate: "Edi face ce vrea, el e patronul la echipă. I-am promis trei jucători". Pe cine vrea să aducă la FCSB

"Edi face ce vrea, de acum încolo el e patronul la echipă. I-am promis doi jucători, amândoi din România. Chiar trei jucători. Jucători pe care tot el... pe unul l-am văzut eu aseară şi l-am întrebat ce părere are, a zis că-l avea pe listă la CFR. Şi încă doi jucători să vedem dacă-i putem lua.Nu de la Rapid . Ce treabă avem noi cu Rapidul? Unul care-mi place mie foarte mult de la Botoşani. Nu e Chindriş, e vorba de Ongenda. Edi va face ce vrea, eu la meciuri nu merg. Mi-am dat seama că am greşit. Stai să vedem dacă pot să-l iau pe Ongenda. Ei sunt prieteni cu mine, dar pe mine mă refuză şi îl dă la CFR şi Craiova, aşa face. Mai zice că e prieten cu mine", a spus Gigi Becali , la emisiunea Liga Digi Sport.Noul antrenor al FCSB , Edward Iordănescu, debutează, luni seară, pe banca tehnică, la meciul cu Sepsi, din etapa a VI-a a Ligii I.