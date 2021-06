Pe cine are Gigi Becali favorita la EURO 2020: "Tin cu tarile care se impartasesc ca mine"

In lipsa Romaniei, patronul FCSB este suporterul Ucrainei, care spera sa castige titlul european."Am o favorita: Ucraina, care se impartasesc ca mine. Vreau ca Ucraina sa castige! M-am uitat la Rusia, m-am uitat la Macedonia de Nord. Ce treaba am eu cu Anglia", a spus Gigi Becali la Digisport.Ucraina a eliminat-o pe Suedia, in optimi, si va juca cu Anglia, in sferturi.